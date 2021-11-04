Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признан лучшим тренером Серии А в октябре. Об этом сообщается на официальном сайте Лиги.

В октябре в чемпионате Италии «Милан» провёл пять матчей и все их выиграл. Команда Стефано Пиоли обыграла «Аталанту» (3:2), «Верону» (3:2), «Болонью» (4:2), «Торино» (1:0) и «Рому» (2:1).

На текущий момент «Милан» делит место на вершине турнирной таблицы Серии А с «Наполи». В одиннадцати турах команды набрали по 31 баллу.

В воскресенье, 7 ноября, «Милану» предстоит провести дерби против «Интера». Игра стартует в 22:45 по московскому времени.