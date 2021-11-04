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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли признан лучшим тренером Серии А в октябре

04 Ноября 2021 • 14:28 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
3.00 3.70 2.25
07.11 22:45

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признан лучшим тренером Серии А в октябре. Об этом сообщается на официальном сайте Лиги.

В октябре в чемпионате Италии «Милан» провёл пять матчей и все их выиграл. Команда Стефано Пиоли обыграла «Аталанту» (3:2), «Верону» (3:2), «Болонью» (4:2), «Торино» (1:0) и «Рому» (2:1).

На текущий момент «Милан» делит место на вершине турнирной таблицы Серии А с «Наполи». В одиннадцати турах команды набрали по 31 баллу.

В воскресенье, 7 ноября, «Милану» предстоит провести дерби против «Интера». Игра стартует в 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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