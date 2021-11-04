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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» готов побороться за Кесси

04 Ноября 2021 • 11:44 Комментировать

Хавбек «Милана» Франк Кесси, контракт которого с итальянским грандом истекает следующим летом, является трансферной целью многих европейских топ-клубов.

По сообщениям журналистов El Nacional, в подписании 24-летнего ивуарийского исполнителя заинтересован французский «ПСЖ». Руководство парижского гранда готово побороться за Кесси с каталонской «Барселоной», мадридским «Реалом», лондонским «Тоттенхэмом» и «Интером».

Франк может начать переговоры с потенциальными работодателями в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник принял участие в восьми встречах, отметившись двумя голами с 11-метровой отметки.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Франк Кесси
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