«ПСЖ» готов побороться за Кесси

Хавбек «Милана» Франк Кесси, контракт которого с итальянским грандом истекает следующим летом, является трансферной целью многих европейских топ-клубов.

По сообщениям журналистов El Nacional, в подписании 24-летнего ивуарийского исполнителя заинтересован французский «ПСЖ». Руководство парижского гранда готово побороться за Кесси с каталонской «Барселоной», мадридским «Реалом», лондонским «Тоттенхэмом» и «Интером».

Франк может начать переговоры с потенциальными работодателями в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник принял участие в восьми встречах, отметившись двумя голами с 11-метровой отметки.