Дибала продлит контракт с «Ювентусом» в течение двух недель

В скором времени аргентинский форвард Пауло Дибала заключит новое трудовое соглашение с туринским «Ювентусом». По сведениям инсайдера Николо Скиры, официально сделка между сторонами будет оформлена в течение ближайших двух недель.

Новый договор будет рассчитан до лета 2026 года. Заработная плата аргентинца составит 8,5 миллиона евро. Также отмечается, что Дибала может получить 1,5 миллиона в качестве бонусных выплат.

Действующее соглашение нападающего со «старой синьорой» истекает летом следующего года.

В текущем розыгрыше итальянской Серии А форвард принял участие в восьми встречах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевым передачами.