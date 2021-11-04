​«Интер» готовится объявить о продлении контракта с Бареллой

«Интер» в ближайшее время объявит о продлении контракта с полузащитником Николо Бареллой. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, речь идёт о соглашении на пять сезонов с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

Николо Барелла выступает за «Интер» с лета 2019 года после перехода из «Кальяри». Всего за «нерадзурри» полузащитник провёл 102 матча, в которых отметился 8 голами и 27 результативными передачами на партнёров.

На текущий момент «Интер» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Серии А. На выходных команда Симоне Индзаги проведёт дерби с «Миланом». ф