Пирло открыт для предложений «Сампдории» и «Дженоа»

Еще около месяца назад итальянская пресса сообщала о том, что Андреа Пирло готовится к возобновлению своей тренерской деятельности. Тогда эта информация распространялась на уровне слухов, а уже сейчас различные авторитетные источники сватают специалиста в два клуба Серии А – «Сампдорию» и «Дженоа».

Журналист Даниэле Лонго уверяет, что уже в ближайшее время Пирло и руководство «Дженоа» могут сесть за стол переговоров, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества. То же самое касается и «Сампдории», но там совет директоров решил дать последний шанс текущему наставнику Роберто Д’Аверси.

К слову, обе команды на данный момент находятся внизу турнирной таблицы, расположившись на расстоянии в один пункт от зоны вылета.