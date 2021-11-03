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Чемпионат Италии. Серия А

Пирло открыт для предложений «Сампдории» и «Дженоа»

03 Ноября 2021 • 21:09 Комментировать
Эмполи
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Дженоа
2.10 3.70 3.35
05.11 22:45

Еще около месяца назад итальянская пресса сообщала о том, что Андреа Пирло готовится к возобновлению своей тренерской деятельности. Тогда эта информация распространялась на уровне слухов, а уже сейчас различные авторитетные источники сватают специалиста в два клуба Серии А – «Сампдорию» и «Дженоа».

Журналист Даниэле Лонго уверяет, что уже в ближайшее время Пирло и руководство «Дженоа» могут сесть за стол переговоров, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества. То же самое касается и «Сампдории», но там совет директоров решил дать последний шанс текущему наставнику Роберто Д’Аверси.

К слову, обе команды на данный момент находятся внизу турнирной таблицы, расположившись на расстоянии в один пункт от зоны вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Сампдория Андреа Пирло
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