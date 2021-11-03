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Чемпионат Италии. Серия А

​Видаль допускает свой переход в АПЛ

03 Ноября 2021 • 18:58 Комментировать
Милан
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Интер Милан
3.00 3.70 2.25
07.11 22:45

Артуро Видаль в своей карьере поиграл в трёх топ-лигах Европы – в Германии, Испании и Италии. У чилийского хавбека «Интера» спросили о возможности попробовать себя в ещё одном крупном чемпионате – в Премьер-лиге Англии.

«В прошлом у меня были возможности отправиться в Премьер-лигу, но ничего не произошло. Но ещё есть время. Посмотрим, как сложится этот год, и какова будет моя дальнейшая судьба. Но в этом сезоне я планирую отдавать все силы за «Интер», - слова Видаля приводит Football Italia со ссылкой на ответ чилийца подписчику в социальных сетях.

В сезоне 2021/2022 Артуро Видаль провёл семь матчей. В них хавбек забил два гола и отдал два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Артуро Видаль
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