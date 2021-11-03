​Конте: «Я начал и закончил эру доминирования «Ювентуса»

Новоиспечённый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дал интервью клубному каналу лондонцев.

- Моя философия проста. В её основе - показывать хороший и привлекательный футбол для наших болельщиков, быть стабильной командой, а не командой со взлётами и падениями, - высказался Конте.

Антонио Конте вспомнил свою работу в Италии, но при этом отметил, что живёт настоящим, а не прошлым.

- Я живу настоящим. В «Ювентусе» я начал эру доминирования как тренер. Клуб выиграл девять подряд чемпионских титулов, пока я не закончил эту эру у руля «Интера» в прошлом сезоне. Я горжусь своим прошлым, но теперь сосредоточен на новом вызове, - заявил итальянец.