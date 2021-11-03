Андреа Белотти хочет попробовать себя в более статусном клубе, но «Торино» не теряет надежд на сохранение форварда в своих рядах. Как сообщает TuttoMercatoWeb, президент «быков» Урбано Каиро готовится сделать финальное предложение Белотти. Он надеется, что футболиста убедит прогресс команды под руководством Ивана Юрича.

Действующий контракт Андреа Белотти с «Торино» рассчитан до завершения текущего сезона. Если 27-летний форвард не подпишет новое трудовое соглашение, он может покинуть клуб летом в статусе свободного агента.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Андреа Белотти в 35 миллионов евро.