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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в Серии А

03 Ноября 2021 • 09:53 Комментировать (1)

Французский «ПСЖ» подыскивает нового нападающего на случай возможного ухода Килиана Мбаппе, которого давно сватают в мадридский «Реал». По сообщениям Le10Sport, парижский гранд обратил внимание на итальянский рынок.

Как информирует источник, в поле зрения вице-чемпиона Лиги 1 находится сербский бомбардир Душан Влахович, который является одноклубником россиянина Александра Кокорина в «Фиорентине». Флорентийцы планируют продать своего лидера в январе, чтобы не потерять его бесплатно по окончании сезона. Контракт Душана истекает летом 2022 года.

Ранее появилась информация, что «фиалки» оценили нападающего в 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Душан Влахович
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Комментарии (1)
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NOBODY
03 Ноября 2021 в 10:05
находится сербский бомбардир Душан Влахович, который является одноклубником россиянина Александра Кокорина в «Фиорентине». - так самого Какорина бы и подписали
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