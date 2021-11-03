«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в Серии А

Французский «ПСЖ» подыскивает нового нападающего на случай возможного ухода Килиана Мбаппе, которого давно сватают в мадридский «Реал». По сообщениям Le10Sport, парижский гранд обратил внимание на итальянский рынок.

Как информирует источник, в поле зрения вице-чемпиона Лиги 1 находится сербский бомбардир Душан Влахович, который является одноклубником россиянина Александра Кокорина в «Фиорентине». Флорентийцы планируют продать своего лидера в январе, чтобы не потерять его бесплатно по окончании сезона. Контракт Душана истекает летом 2022 года.

Ранее появилась информация, что «фиалки» оценили нападающего в 100 миллионов евро.