​«Рому» наказали за оскорбления Ибрагимовича, Моуринью оштрафован

Дисциплинарная комиссия вынесла решения по итогам матча чемпионата Италии между «Ромой» и «Миланом» (1:2).

Игроки «россонери» Златан Ибрагимович и Франк Кесси стали жертвами оскорблений на почве расизма со стороны фанатов «Ромы». За это клуб наказали закрытием трибуны с активными болельщиками на одну игру. Наказание имеет условный характер, испытательный срок – один год. Если нарушение повторится, то условное наказание сменится на реальное и будет добавлено к наказанию за новое нарушение.

Также комиссия оштрафовала на 10 тысяч евро главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью за неуважительно отношение к главному арбитру матча.