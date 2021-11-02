​Маркизио – о «Ювентусе»: «Вряд ли это будет сезон великого камбэка»

Экс-игрок «Ювентуса» Клаудио Маркизио дал комментарий по поводу текущего положения дел в команде.

Маркизио не считает, что «Ювентус» повторит сезон 2015/2016. Тогда после одиннадцати туров туринцы шли десятыми, но в итоге оформили золотой дубль.

«Я не вижу ничего общего с сезоном 2015/2016. Вряд ли это будет сезон великого камбэка, как тогда. Скорее на ум приходит сезон 2010/2011, когда мы финишировали седьмыми.

Когда вы попадаете в негативную спираль, выйти из неё непросто. У «Ювентуса» неплохой состав, но нет идентичности, нет игры. Команде нужна шоковая терапия», - сказал Маркизио La Gazzetta dello Sport.