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Чемпионат Италии. Серия А

​Рибери: «В какой-то момент мы с Роббеном были лучше Роналду и Месси»

02 Ноября 2021 • 15:34 Комментировать (5)

Известный полузащитник Франк Рибери считает, что в определённый момент карьеры он входил в число лучших игроков на планете.

«Лично я думаю, что мы с Роббеном в какой-то момент были лучше Роналду и Месси. Но они противостояли друг другу в «эль класико», и это было для них преимуществом, поскольку публика больше смотрела на них, а не на нас», - высказался Рибери для Bolarinwa Olajide.

В настоящий момент Франк Рибери выступает за итальянскую «Салернитану». В семи матчах сезона 2021/2022 француз отметился двумя результативными передачами на партнёров. «Салернитана» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Арьен Роббен Франк Рибери Салернитана
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
02 Ноября 2021 в 16:38
недостаток Баварии это Бундеслига (раньше она была 4-м или 5-м топ чемпионатом) если бы они играли в АПЛ или в Примере то Роббен с Рибери точно бы получили свои золотые мячи...
Новостей Обзор
02 Ноября 2021 в 15:57
Когда-то Хави и Иньеста смотрелись лучше и мощнее Рибери и Роббена,даже Роналду и Месси.А ещё были Роналдиньо и Зидан,которые были ещё лучше всех названных.Но они люди скромнее,и молчат об этом.А если назад отмотать время,то там ещё есть имена из Голландии и Германии,которые были также лучше Месси и Роналду, завоёвывая медали не только за свой клуб,но и самые главные медали за свою страну.
Don sangre
02 Ноября 2021 в 16:18
Просто во времена к примеру Баджо, Ван Бастена, Кантона, Вьери не было инета или он только только появился. А сейчас пипл хавает благодаря инету и соц сетям всё вплоть до трусов Роналду))))
Slain
02 Ноября 2021 в 16:38
Раньше было лучше?)

По-моему уже давно доказано что это не так)
Новостей Обзор
02 Ноября 2021 в 15:57
Когда-то Хави и Иньеста смотрелись лучше и мощнее Рибери и Роббена,даже Роналду и Месси.А ещё были Роналдиньо и Зидан,которые были ещё лучше всех названных.Но они люди скромнее,и молчат об этом.А если назад отмотать время,то там ещё есть имена из Голландии и Германии,которые были также лучше Месси и Роналду, завоёвывая медали не только за свой клуб,но и самые главные медали за свою страну.
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