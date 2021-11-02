​Рибери: «В какой-то момент мы с Роббеном были лучше Роналду и Месси»

Известный полузащитник Франк Рибери считает, что в определённый момент карьеры он входил в число лучших игроков на планете.

«Лично я думаю, что мы с Роббеном в какой-то момент были лучше Роналду и Месси. Но они противостояли друг другу в «эль класико», и это было для них преимуществом, поскольку публика больше смотрела на них, а не на нас», - высказался Рибери для Bolarinwa Olajide.

В настоящий момент Франк Рибери выступает за итальянскую «Салернитану». В семи матчах сезона 2021/2022 француз отметился двумя результативными передачами на партнёров. «Салернитана» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А.