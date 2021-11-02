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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью нарушил санитарный регламент

02 Ноября 2021 • 13:49 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью нарушил санитарный регламент перед матчем чемпионата Италии против «Милана» в воскресенье. Согласно действующим правилам, команды должны прибывать на стадион в разные моменты, чтобы представители двух клубов не пересекались. Тем не менее, Моуринью сказал водителю клубного автобуса открыть двери. Португальский тренер направился в раздевалку, хотя в это время игроки «Милана» ещё проходили дежурную проверку. Представители полиции сообщили об инциденте руководителям «Ромы», но они никак не наказали «Особенного», пишет Il Corriere della Sera.

Напомним, что «Милан» обыграл «Рому» на выезде со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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