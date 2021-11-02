В Италии отреагировали на слухи об интересе «Сассуоло» и «Торино» к Миранчуку

В Италии отреагировали на информацию о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в другой клуб Серии А. Сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Сассуоло» и «Торино». Эту информацию прокомментировал журналист Валерио Джуффрида.

По словам инсайдера, никто из вышеназванных клубов не обращался по поводу трансфера Алексея. Джуффрида назвал эти слухи неправдивыми, сообщает «РБ Спорт».

Миранчук является резервистом в команде из Бергамо. Полузащитник принял участие в шести матчах текущего розыгрыша Серии А, в которых отметился одной голевой передачей.

Контракт футболиста с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.