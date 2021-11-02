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Чемпионат Италии. Серия А

В Италии отреагировали на слухи об интересе «Сассуоло» и «Торино» к Миранчуку

02 Ноября 2021 • 10:12 Комментировать

В Италии отреагировали на информацию о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в другой клуб Серии А. Сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Сассуоло» и «Торино». Эту информацию прокомментировал журналист Валерио Джуффрида. 

По словам инсайдера, никто из вышеназванных клубов не обращался по поводу трансфера Алексея. Джуффрида назвал эти слухи неправдивыми, сообщает «РБ Спорт».

Миранчук является резервистом в команде из Бергамо. Полузащитник принял участие в шести матчах текущего розыгрыша Серии А, в которых отметился одной голевой передачей.

Контракт футболиста с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Миранчук
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