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Чемпионат Италии. Серия А

Эриксен, перенёсший остановку сердца, определился с новым чемпионатом

02 Ноября 2021 • 09:47 Комментировать

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, принадлежащий миланскому «Интеру», готовится к возвращению на поле. Напомним, что во время чемпионата Европы-2020 футболист перенес остановку сердца прямо на поле.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, 29-летний игрок может вернуться через несколько месяцев. При этом он точно покинет итальянскую Серию А, поскольку там нельзя выступать с имплантированным дефибриллятором.

Ожидается, что Кристиан переедет в Голландию, где нет таких строгих ограничений. Интерес к датчанину проявляет амстердамский «Аякс», за который Эриксен выступал с 2010 по 2013 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен
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