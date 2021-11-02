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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» предложит новый контракт Ибрагимовичу

02 Ноября 2021 • 09:34 Комментировать

В «Милане» задумались о пролонгации сотрудничества с 40-летним шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем, об этом сообщается на страницах Calciomercato.

Итальянские журналисты рапортуют, что «россонери» планируют предложить опытному скандинавскому бомбардиру новый однолетний контракт. Действующее трудовое соглашение между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Ибрагимович принял участие в пяти встречах, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

По итогам 11 туров Серии А «Милан» идет на втором месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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