Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 198 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Топ-клуб Серии А готов подписать Азара

02 Ноября 2021 • 08:55 Комментировать

Кроме лондонского «Челси», есть еще один европейский топ-клуб, который готов дать шанс полузащитнику Эдену Азару, неудачно выступающему за мадридский «Реал». По сообщениям в твиттер-аккаунте El Chiringuito, подписать бельгийца готов туринский «Ювентус».

«Старая синьора» подыскивает усиление в атакующую линию и рассматривает возможность перехода Азара в зимнее трансферное окно. Многократный чемпион Серии А планирует арендовать Эдена до завершения текущего сезона.

Ранее сообщалось, что боссы «Реала» разочарованы в бельгийце и готовы рассмотреть варианты его продажи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эден Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
09:47 · Италия. Серия А
Эриксен, перенёсший остановку сердца, определился с новым чемпионатом
09:34 · Италия. Серия А
«Милан» предложит новый контракт Ибрагимовичу
08:55 · Италия. Серия А
Топ-клуб Серии А готов подписать Азара
08:09 · Италия. Серия А
«Интер» хотел продать Санчеса в МЛС, но игрок отказался
00:44 · Италия. Серия А
«Болонья» одолела «Кальяри» в матче почти без моментов
01 Ноября
22:51 · Англия. Премьер-лига
Брозовичем заинтересовались «МЮ» и «Тоттенхэм» слухи
20:56 · Италия. Серия А
Ибрагимович рассказал, чего не хватает Мбаппе 2
19:41 · Италия. Серия А
Капелло: «Советовал Аллегри не возвращаться в «Ювентус» 2
11:20 · Италия. Серия А
«Фиорентина» повесила ценник на Влаховича 1
11:12 · Италия. Серия А
Ибрагимович отреагировал на оскорбления со стороны фанатов 4
10:39 · Италия. Серия А
Моуринью обвинил судей в неуважении к болельщикам «Ромы»
10:26 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Чем больше я играю, тем лучше»
09:45 · Италия. Серия А
«Наполи» выиграл 10 из 11 матчей Серии А на старте сезона
09:04 · Италия. Серия А
Моуринью хочет переманить в «Рому» защитника «Реала»
08:58 · Италия. Серия А
Как «Милан» прервал успешную серию Моуринью - видео видео
Все новости
Рекомендуем