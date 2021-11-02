Топ-клуб Серии А готов подписать Азара

Кроме лондонского «Челси», есть еще один европейский топ-клуб, который готов дать шанс полузащитнику Эдену Азару, неудачно выступающему за мадридский «Реал». По сообщениям в твиттер-аккаунте El Chiringuito, подписать бельгийца готов туринский «Ювентус».

«Старая синьора» подыскивает усиление в атакующую линию и рассматривает возможность перехода Азара в зимнее трансферное окно. Многократный чемпион Серии А планирует арендовать Эдена до завершения текущего сезона.

Ранее сообщалось, что боссы «Реала» разочарованы в бельгийце и готовы рассмотреть варианты его продажи.