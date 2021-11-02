«Интер» хотел продать Санчеса в МЛС, но игрок отказался

Чилийский форвард Алексис Санчес, который играет в итальянском чемпионате за миланский «Интер», может продолжить карьеру за океаном. По сообщениям Football-Italia, заинтересованность в услугах 32-летнео исполнителя проявляет один из клубов МЛС.

«Нерадзурри» дали согласие на переход Алексиса в зимнее трансферное окно, однако сам футболист выступил против. Санчес намерен продолжить свои выступления в Европе.

Срок действия трудового договора чилийца с миланцами рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Серии А нападающий провел шесть матчей и отдал одну голевую передачу.