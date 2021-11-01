«Фиорентина» повесила ценник на Влаховича

Сербский голеадор Душан Влахович пользуется огромным спросом на трансферном рынке. Многие европейские гранды предпримут попытку заполучить 21-летнего нападающего в январе.

По сообщениям Fichajes, футболист окончательно отказался от нового контракта с «Фиорентиной» и готовится к смене клубной прописки. Руководство «фиалок» смирилось со скорым уходом игрока и обозначило сумму отступных для потенциальных покупателей. Флорентийцы планируют выучить с трансфера Душана 100 миллионов евро.

Среди претендентов на Влаховича называются «Ювентус», «Атлетико», «Манчестер Сити» и немецкие гранды.