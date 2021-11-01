«Наполи» выиграл 10 из 11 матчей Серии А на старте сезона

«Наполи» под руководством Лучано Спаллетти продолжает успешное выступление в нынешнем сезоне чемпионата Италии. В рамках 11-го тура Серии А неаполитанский коллектив отпраздновал минимальную победу над «Салернитаной» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Пётр Зелиньски.

Стоит отметить, что подопечные Спаллетти добыли десять побед из 11 возможных. Это второй подобный старт в истории клуба. Впервые «Наполи» удалось такое в сезоне-2017/2018 под руководством Маурицио Сарри.

После 11 проведенных туров неаполитанцы с 31 набранным очком лидируют в таблице местного чемпионата, опережая идущий вторым «Милан» по дополнительным показателям.