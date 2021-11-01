Моуринью хочет переманить в «Рому» защитника «Реала»

Фланговый защитник мадридского «Реала» Начо может сменить испанский чемпионат на итальянскую Серию А. По информации журналистов El Nacional, заинтересованность в услугах опытного футболиста проявляет наставник «Ромы» Жозе Моуринью.

Источник отмечает, что португальский специалист хочет переманить Начо в стан «волков». Фернандес редко играет при итальянце Карло Анчелотти, а потому может принять предложение «Особенного». Моуринью готов обеспечить защитника стабильной игровой практикой.

31-летний исполнитель выступает за «королевский» клуб с лета 2013 года. Его контракт со «сливочными» рассчитан до середины 2023 года, а трансферная стоимость составляет восемь миллионов евро.