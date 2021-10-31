Симоне Индзаги: «Матч с «Шерифом», наверное, важнее этих двух встреч в Серии А»

После победы над «Удинезе» (2:0) главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отметил командную работу в обороне, что позволило «нерадзурри» снова победить всухую.

- У нас впереди очень важный матч для кампании в Лиге чемпионов в среду. Нужно как можно быстрее восстановить силы и психологию. Матч с «Шерифом», наверное, важнее этих двух встреч в Серии А. Мы могли набрать больше очков в Серии А, но все равно играем хорошо. «Наполи» и «Милан» своими результатами установили рекорды, и это для нас дополнительная мотивация.

Напомним, что после 11 туров у «Интера» 24 очка, на 4 меньше, чем у пару лидеров.