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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Матч с «Шерифом», наверное, важнее этих двух встреч в Серии А»

31 Октября 2021 • 18:11 Комментировать
Интер Милан
2:0
Удинезе
окончен

После победы над «Удинезе» (2:0) главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отметил командную работу в обороне, что позволило «нерадзурри» снова победить всухую.

- У нас впереди очень важный матч для кампании в Лиге чемпионов в среду. Нужно как можно быстрее восстановить силы и психологию. Матч с «Шерифом», наверное, важнее этих двух встреч в Серии А. Мы могли набрать больше очков в Серии А, но все равно играем хорошо. «Наполи» и «Милан» своими результатами установили рекорды,  и это для нас дополнительная мотивация.

Напомним, что после 11 туров у «Интера» 24 очка, на 4 меньше, чем у пару лидеров.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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окончен Интер Милан 2:0 Удинезе
окончен Дженоа 0:0 Венеция
окончен Сассуоло 1:2 Эмполи
окончен Фиорентина 3:0 Специя
Идет 48 минута Салернитана 0:0 Наполи
31.10  22:45 Рома ... Милан 2.43 3.8 2.75
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