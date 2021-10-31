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Чемпионат Италии. Серия А

​В Серии А судья накричал на футболиста

31 Октября 2021 • 16:50 Комментировать
Интер Милан
2:0
Удинезе
окончен

В воскресном матче чемпионата Италии «Интер» на своём поле обыграл «Удинезе» со счётом 2:0. Ближе к завершению игры фриульцам удалось отправить мяч в сетку, но взятие ворот засчитано не было. После этого Херард Делофеу начал активно высказывать свои претензии арбитру. Хуан Лука Сакки явно вышел из себя и накричал на игрока «Удинезе». Судья несколько раз выкрикнул прямо в лицо Делофеу фразу, призывая игрока успокоиться. Об этом пишет Football Italia.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. От располагающихся на вершине «Наполи» и «Милана» «нерадзурри» отстают на четыре очка, но лидеры свои матчи тура ещё не провели.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Херард Делофеу Хуан Лука Сакки
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окончен Интер Милан 2:0 Удинезе
Идет 45 минута Дженоа 0:0 Венеция
Идет 46 минута Сассуоло 1:0 Эмполи
Идет 45 минута Фиорентина 1:0 Специя
31.10  20:00 Салернитана ... Наполи 8.4 5.2 1.37
31.10  22:45 Рома ... Милан 2.43 3.8 2.75
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