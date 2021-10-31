​В Серии А судья накричал на футболиста

В воскресном матче чемпионата Италии «Интер» на своём поле обыграл «Удинезе» со счётом 2:0. Ближе к завершению игры фриульцам удалось отправить мяч в сетку, но взятие ворот засчитано не было. После этого Херард Делофеу начал активно высказывать свои претензии арбитру. Хуан Лука Сакки явно вышел из себя и накричал на игрока «Удинезе». Судья несколько раз выкрикнул прямо в лицо Делофеу фразу, призывая игрока успокоиться. Об этом пишет Football Italia.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. От располагающихся на вершине «Наполи» и «Милана» «нерадзурри» отстают на четыре очка, но лидеры свои матчи тура ещё не провели.