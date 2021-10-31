Дубль Корреа позволил «Интеру» одолеть «Удинезе»

В 11-м туре Серии А «Интер» играл против выдавшего череду ничьих «Удинезе». Чемпионы доминировали на поле и заслуженно победили со счетом 2:0. У миланцев мяч откровенно не шел в ворота, при обилии моментов. В середине второго тайма за 8 минут Хоакин Корреа оформил дубль. Сначала он в одиночку прорвался к воротам и открыл счет, а затем с линии штрафной запустил мяч в сетку.
«Интер» закрепился на третьем месте с отставанием в четыре очка от лидеров.
Протокол игры
|Интер Милан
|2:0
|Удинезе
|(1:0) Корреа Хоакин 60'
|(2:0) Корреа Хоакин 68'
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Раноккия Андреа • Бастони Алессандро • Дюмфрис Дензел • Барелла Николо 80' ( Сенси Стефано ( 80') • Брозович Марсело • Чалханоглу Хакан 69' ( Видаль Артуро ( 69') • Перишич Иван 85' ( Димарко Федерико ( 85') • Джеко Эдин 80' ( Мартинес Лаутаро ( 80') • Корреа Хоакин 69' ( Санчес Алексис ( 69')
Запасные: Де Врей Стефан • Весино Матиас • Дармиан Маттео • Гальярдини Роберто • Д'Амброзио Данило • Раду Йонуц • Коларов Александар
Сильвестри Марко • Бекао Родриго • Нюйтинк Брэм • Самир Каэтано • Молина Науэль 89' ( Соппи Брэндон ( 89') • Яяло Мато 59' ( Уолас Соуза ( 59') • Макенго Жан-Виктор 70' ( Арслан Толгай-Али ( 70') • Стрюгер-Ларсен Йенс 70' ( Удоги Дестини ( 70') • Перейра Роберто • 51'Саксесс Исаак 59' ( Делофеу Херард ( 59') • Гомеш Бету 38'
Запасные: Де Майо Себастьян • Самарджич Лазар • Карнелос Маттео • Паделли Даниэле • Форестьери Фернандо • Перес Неуэн • Зеегелаар Марвин
31 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).