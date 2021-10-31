Дубль Корреа позволил «Интеру» одолеть «Удинезе»

В 11-м туре Серии А «Интер» играл против выдавшего череду ничьих «Удинезе». Чемпионы доминировали на поле и заслуженно победили со счетом 2:0. У миланцев мяч откровенно не шел в ворота, при обилии моментов. В середине второго тайма за 8 минут Хоакин Корреа оформил дубль. Сначала он в одиночку прорвался к воротам и открыл счет, а затем с линии штрафной запустил мяч в сетку.

«Интер» закрепился на третьем месте с отставанием в четыре очка от лидеров.