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Чемпионат Италии. Серия А

Дубль Корреа позволил «Интеру» одолеть «Удинезе»

31 Октября 2021 • 16:38 Комментировать
Интер Милан
2:0
Удинезе
окончен

В 11-м туре Серии А «Интер» играл против выдавшего череду ничьих «Удинезе». Чемпионы доминировали на поле и заслуженно победили со счетом 2:0. У миланцев мяч откровенно не шел в ворота, при обилии моментов. В середине второго тайма за 8 минут Хоакин Корреа оформил дубль. Сначала он в одиночку прорвался к воротам и открыл счет, а затем с линии штрафной запустил мяч в сетку.

«Интер» закрепился на третьем месте с отставанием в четыре очка от лидеров.

Протокол игры  
Интер Милан 2:0 Удинезе
(1:0) Корреа Хоакин 60'    
(2:0) Корреа Хоакин 68'    
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Раноккия Андреа Бастони Алессандро Дюмфрис Дензел Барелла Николо   80' (Сенси Стефано (   80') Брозович Марсело Чалханоглу Хакан   69' (Видаль Артуро (   69') Перишич Иван   85' (Димарко Федерико (   85') Джеко Эдин   80' (Мартинес Лаутаро (   80') Корреа Хоакин   69' (Санчес Алексис (   69')
Запасные: Де Врей Стефан Весино Матиас Дармиан Маттео Гальярдини Роберто Д'Амброзио Данило Раду Йонуц Коларов Александар
Сильвестри Марко Бекао Родриго Нюйтинк Брэм Самир Каэтано Молина Науэль   89' (Соппи Брэндон (   89') Яяло Мато   59' (Уолас Соуза (   59') Макенго Жан-Виктор   70' (Арслан Толгай-Али (   70') Стрюгер-Ларсен Йенс   70' (Удоги Дестини (   70') Перейра Роберто   51' Саксесс Исаак   59' (Делофеу Херард (   59') Гомеш Бету   38'
Запасные: Де Майо Себастьян Самарджич Лазар Карнелос Маттео Паделли Даниэле Форестьери Фернандо Перес Неуэн Зеегелаар Марвин
31 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Интер Милан Удинезе
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окончен Интер Милан 2:0 Удинезе
Идет 45 минута Дженоа 0:0 Венеция
Идет 46 минута Сассуоло 1:0 Эмполи
Идет 45 минута Фиорентина 1:0 Специя
31.10  20:00 Салернитана ... Наполи 8.4 5.2 1.37
31.10  22:45 Рома ... Милан 2.43 3.8 2.75
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