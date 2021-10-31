​Ибрагимович не исключает, что после «Милана» поиграет где-то ещё

Нападающий Златан Ибрагимович не уверен, что «Милан» станет последним клубом его футбольной карьере.

«Будет ли «Милан» моим последним клубом? Не знаю, посмотрим. Я сказал, что хочу продолжать играть столько, сколько смогу. Если клуб захочет отпустить меня, но я буду чувствовать, что ещё могу играть, я бы перешёл куда-то ещё», - сказал 40-летний Ибрагимович Telefoot.

«Я не удивлён своими выступлениями, я лучший. Мне нечего доказывать, но я не хочу завершать карьеру, а затем жалеть об этом. Я не остановлюсь, пока меня не вышвырнут. Тогда я по-настоящему закончу с футболом», - отметил Златан.