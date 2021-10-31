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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович не исключает, что после «Милана» поиграет где-то ещё

31 Октября 2021 • 16:28 Комментировать

Нападающий Златан Ибрагимович не уверен, что «Милан» станет последним клубом его футбольной карьере.

«Будет ли «Милан» моим последним клубом? Не знаю, посмотрим. Я сказал, что хочу продолжать играть столько, сколько смогу. Если клуб захочет отпустить меня, но я буду чувствовать, что ещё могу играть, я бы перешёл куда-то ещё», - сказал 40-летний Ибрагимович Telefoot.

«Я не удивлён своими выступлениями, я лучший. Мне нечего доказывать, но я не хочу завершать карьеру, а затем жалеть об этом. Я не остановлюсь, пока меня не вышвырнут. Тогда я по-настоящему закончу с футболом», - отметил Златан.

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Идет 45 минута Дженоа 0:0 Венеция
Идет 46 минута Сассуоло 1:0 Эмполи
Идет 45 минута Фиорентина 1:0 Специя
31.10  20:00 Салернитана ... Наполи 8.4 5.2 1.37
31.10  22:45 Рома ... Милан 2.43 3.8 2.75
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