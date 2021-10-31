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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович дал совет Мбаппе

31 Октября 2021 • 14:33 Комментировать

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу Килиана Мбаппе и дал талантливому игроку совет.

«Мне нравится Мбаппе, но того, что он делает, недостаточно. Ему слишком комфортно. Только представьте, насколько сильным он сможет стать, если не будет себя жалеть. Он должен ощутить запах крови.

Тебе нельзя окружать себя людьми, которые говорят, что ты лучший. Окружи себя теми, кто говорит, что ты недостаточно хорош, и тогда ты будешь становиться сильнее», - высказался Ибрагимович для Telefoot.

Ожидается, что следующим летом Килиан Мбаппе на правах свободного агента сменит «ПСЖ» на «Реал». Форвард уже успел сказать о своём желании оказаться в мадридском клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Златан Ибрагимович Килиан Мбаппе
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