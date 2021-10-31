​«Радуйтесь, что я его не ударил»: Тренер «Сампдории» прокомментировал быструю замену игрока

В субботу «Сампдория» проиграла в гостях у «Торино» со счётом 0:3 в очередном туре чемпионата Италии. На 69-й минуте тренер генуэзцев Роберто А’Аверса выпустил на замену Кристоффера Аскилдсена. Впрочем, уже через 12 минут рулевой «Сампдории» снял норвежского футболиста с игры.

«Почему я заменил Аскилдсена через 12 минут? Радуйтесь, что я его не ударил. Я вижу его качество, но это был сигнал – сигнал для него и для всех остальных. Вы должны уважать футболку своего клуба и отдавать всю душу, когда выходите на замену», - высказался Д’Аверса в ходе пресс-конференции.

«Сампдория» на текущий момент занимает 15 место в таблице чемпионата Италии.