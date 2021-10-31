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Чемпионат Италии. Серия А

Обедзинский: «Кокорин устроился в «Фиорентину» как в санаторий» эксклюзив

31 Октября 2021 • 09:31 Комментировать (9)

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал игру зенитовца Клаудиньо и ситуацию Александра Кокорина.

- Не понимаю, почему лучшим игроком матча «Зенит» – «Динамо» признали Ракицкого. Клаудиньо явно был лучше. Поверьте, этот маленький техничный пацанёнок с каждой игрой будет раскрываться всё больше и играть всё лучше и лучше. Но Ракицкий мне тоже нравится. Оздоев и Кузяев могут теперь и не вернуться в основу. То, что Дзюба что-то говорил Семаку, это, наверное, выдумка комментаторов.

А Кокорин что там в Италии делает? Блины жарит, что ли? Как в санаторий устроился. Опять у него травма какая-то? Или чувствует себя хорошо, но играть не может? Зато прилично получает по контрактику. Его уже и хейтерить перестали.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Серия А Чемпионат Италии Владимир Обедзинский
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
31 Октября 2021 в 10:54
Да ладно ,завидуй молча )) эх после зоны во Флоренцию , фартовый какоша )) я так думаю авторитетные парни замолвили слово , видно грев на зону какоше нехилый подгоняли ,а он не тихарил )))
ингерман
31 Октября 2021 в 10:24
ай какора - молорик! прям как настоящий цЫган.. токма цЫган он чесный а какора - жулик! )))
JUMPER
31 Октября 2021 в 10:17
ай...вова...ни трож саньку...))) он усе силы и здаровья атдал играя в рэпээл...пущай таперь харашенька атдыхат ф пансианати фириантина...))) иму туды путёфку с таким трудом выбили
KLINSMANN
31 Октября 2021 в 09:58
Ну а чо плохого то?))
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