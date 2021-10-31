Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал игру зенитовца Клаудиньо и ситуацию Александра Кокорина.

- Не понимаю, почему лучшим игроком матча «Зенит» – «Динамо» признали Ракицкого. Клаудиньо явно был лучше. Поверьте, этот маленький техничный пацанёнок с каждой игрой будет раскрываться всё больше и играть всё лучше и лучше. Но Ракицкий мне тоже нравится. Оздоев и Кузяев могут теперь и не вернуться в основу. То, что Дзюба что-то говорил Семаку, это, наверное, выдумка комментаторов.

А Кокорин что там в Италии делает? Блины жарит, что ли? Как в санаторий устроился. Опять у него травма какая-то? Или чувствует себя хорошо, но играть не может? Зато прилично получает по контрактику. Его уже и хейтерить перестали.