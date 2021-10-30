«Лацио» обыграл «Аталанту», Миранчук остался в запасе*

В 11-м туре чемпионата Италии сражались претенденты на зону Лиги чемпионов, «Аталанта» и «Лацио». Опасных моментов не было очень много, но поединок получился результативным. В начале матча римляне контратаковали, после подачи мяч отскочил к Педро, и испанец открыл счет. «В раздевалку» забил Дуван Сапата, восстановив равновесие. После перерыва Чиро Иммобиле дважды мог отправлять мяч в сетку и один из шансов использовал - 2:1. Лишь в последней атаке бергамаски ушли от поражения. Прострел Руслана Малиновского на Мериха Демирала, и Мартен де Рон расстрелял ворота - 2:2.
Россиянин Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных. «Аталанта» догнала «Рому» на четвертом месте, «Лацио» идет следом.
Протокол игры
|18' Педро Родригес (0:1)
|(1:1) Сапата Дуван 45'
|74' Иммобиле Чиро (1:2)
|(2:2) Де Рон Мартен 90'
Муссо Хуан • Ловато Маттео 67' ( Скальвини Джорджио ( 67') • Демирал Мерих • 78'Де Рон Мартен • Дзаппакоста Давиде 83' ( Пикколи Роберто ( 83') • Коопмейнерс Теун • Фройлер Ремо • Меле Йоаким • Иличич Йосип 67' ( Муриэль Луис ( 67') • Пашалич Марио 59' ( Малиновский Руслан ( 59') • Сапата Дуван
Запасные: Миранчук Алексей • Спортьелло Марко • Пеццелла Джузеппе • Росси Франческо
Рейна Пепе • 90'Хюсай Эльсейд • Луис Фелипе • 34'Ачерби Франческо • Марушич Адам • Милинкович-Савич Сергей • Катальди Данило 77' ( Лукас Лейва ( 77' ) • 90'Альберто Луис 68' ( Башич Тома ( 68') • Андерсон Фелипе 77' ( Моро Рауль ( 77') • Иммобиле Чиро 85' ( Мурики Ведат ( 85') • Педро Родригес
Запасные: Акпа-Акпро Жан-Даниэль • Адамонис Марюс • Раду Стефан • Патрик • Стракоша Томас • Эскаланте Гонсало • Ромеро Лука • Лаццари Мануэль
30 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
очередное подтверждение, не модераторы, а клоуны