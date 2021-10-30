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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» обыграл «Аталанту», Миранчук остался в запасе

30 Октября 2021 • 17:57 Комментировать (2)
Аталанта
2:2
Лацио
окончен

В 11-м туре чемпионата Италии сражались претенденты на зону Лиги чемпионов, «Аталанта» и «Лацио». Опасных моментов не было очень много, но поединок получился результативным. В начале матча римляне контратаковали, после подачи мяч отскочил к Педро, и испанец открыл счет. «В раздевалку» забил Дуван Сапата, восстановив равновесие. После перерыва Чиро Иммобиле дважды мог отправлять мяч в сетку и один из шансов использовал - 2:1. Лишь в последней атаке бергамаски ушли от поражения. Прострел Руслана Малиновского на Мериха Демирала, и Мартен де Рон расстрелял ворота - 2:2.

Россиянин Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных. «Аталанта» догнала «Рому» на четвертом месте, «Лацио» идет следом.

Протокол игры  
Аталанта 2:2 Лацио
    18' Педро Родригес (0:1)
(1:1) Сапата Дуван 45'    
    74' Иммобиле Чиро (1:2)
(2:2) Де Рон Мартен 90'    
Муссо Хуан Ловато Маттео   67' (Скальвини Джорджио (   67') Демирал Мерих   78' Де Рон Мартен Дзаппакоста Давиде   83' (Пикколи Роберто (   83') Коопмейнерс Теун Фройлер Ремо Меле Йоаким Иличич Йосип   67' (Муриэль Луис (   67') Пашалич Марио   59' (Малиновский Руслан (   59') Сапата Дуван
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Пеццелла Джузеппе Росси Франческо
Рейна Пепе   90' Хюсай Эльсейд Луис Фелипе   34' Ачерби Франческо Марушич Адам Милинкович-Савич Сергей Катальди Данило   77' (Лукас Лейва (   77'   90') Альберто Луис   68' (Башич Тома (   68') Андерсон Фелипе   77' (Моро Рауль (   77') Иммобиле Чиро   85' (Мурики Ведат (   85') Педро Родригес
Запасные: Акпа-Акпро Жан-Даниэль Адамонис Марюс Раду Стефан Патрик Стракоша Томас Эскаланте Гонсало Ромеро Лука Лаццари Мануэль
30 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Комментарии (2)
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Tavadi
30 Октября 2021 в 18:32
«Лацио» обыграл «Аталанту», Миранчук остался в запасе*
очередное подтверждение, не модераторы, а клоуны
Trezeg
30 Октября 2021 в 18:10
Ничья же.
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окончен Аталанта 2:2 Лацио
30.10  19:00 Верона ... Ювентус 4.7 4.2 1.7
30.10  21:45 Торино ... Сампдория 2.06 3.75 3.5
31.10  14:30 Интер Милан ... Удинезе 1.35 5.4 8.6
31.10  17:00 Дженоа ... Венеция 1.97 3.65 3.9
31.10  17:00 Фиорентина ... Специя 1.62 4.4 5.2
31.10  17:00 Сассуоло ... Эмполи 1.74 4.2 4.4
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