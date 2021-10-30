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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: Если бы Роналду чуть раньше перешёл в другой клуб, то «Ювентус», вероятно, мог по-другому выстроить трансферную кампанию

30 Октября 2021 • 12:30 Комментировать (1)

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил своё мнение по поводу трансфера Криштиану Роналду.

Португалец, ранее выступавший за «старую синьору», летом 2021 года вернулся в «МЮ».

По словам Аллегри, Криштиану не создавал проблем. Просто команда могла по-другому поработать на трансферном рынке.

«Никаких проблем не было. Если бы Роналду чуть раньше перешел в другой клуб, то мы, вероятно, могли по-другому выстроить трансферную кампанию. Дело исключительно в рынке», — приводит слова Аллегри Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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АнтиУкр
30 Октября 2021 в 12:44
Лукавит Аллегри ,по фейсу вижу <...> "Криштиану не создавал проблем" , НО , "Если бы чуть раньше свалил " и.т.д ,а так никаких проблем <...>
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