Аллегри: Если бы Роналду чуть раньше перешёл в другой клуб, то «Ювентус», вероятно, мог по-другому выстроить трансферную кампанию

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил своё мнение по поводу трансфера Криштиану Роналду.

Португалец, ранее выступавший за «старую синьору», летом 2021 года вернулся в «МЮ».

По словам Аллегри, Криштиану не создавал проблем. Просто команда могла по-другому поработать на трансферном рынке.

«Никаких проблем не было. Если бы Роналду чуть раньше перешел в другой клуб, то мы, вероятно, могли по-другому выстроить трансферную кампанию. Дело исключительно в рынке», — приводит слова Аллегри Football Italia.