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Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» опровергли информацию о трансфере Алексея Миранчука эксклюзив

30 Октября 2021 • 12:07 Комментировать (1)

Генеральный директор «Торино» Давиде Ваньяти в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» опроверг информацию о предложении по аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Сегодня, 30 октября, итальянский инсайдер Николо Скира поделился инсайдом о возможном переходе российского хавбека в туринский клуб.

«Нет, мы не интересуемся Алексеем и не запрашивали его аренду», - сказал руководитель.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Сассуоло», но представители клуба назвали данную новость неправдивой.

В нынешнем сезоне Серии А Миранчук поучаствовал в шести встречах, в которых сделал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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АнтиУкр
30 Октября 2021 в 12:20
Короче везде походу пролетает Алексий <...>
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30.10  16:00 Аталанта ... Лацио 2.07 3.85 3.35
30.10  19:00 Верона ... Ювентус 4.7 4.2 1.7
30.10  21:45 Торино ... Сампдория 2.06 3.75 3.5
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