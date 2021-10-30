Генеральный директор «Торино» Давиде Ваньяти в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» опроверг информацию о предложении по аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Сегодня, 30 октября, итальянский инсайдер Николо Скира поделился инсайдом о возможном переходе российского хавбека в туринский клуб.

«Нет, мы не интересуемся Алексеем и не запрашивали его аренду», - сказал руководитель.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Сассуоло», но представители клуба назвали данную новость неправдивой.

В нынешнем сезоне Серии А Миранчук поучаствовал в шести встречах, в которых сделал одну голевую передачу.