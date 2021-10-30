Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Турине

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно, об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил известный футбольный инсайдер Николо Скира.

Российский хавбек, испытывающий нехватку игровой практики в стане бергамасков, находится на карандаше у скаутов «Торино». Туринский клуб уже вступил в переговоры с «Аталантой» по поводу перехода Алексея.

Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Сассуоло», однако представители клуба опровергли эту информацию.

В текущем сезоне чемпионата Италии полузащитник принял участие в шести матчах и отдал один ассист.

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