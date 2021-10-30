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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Турине

30 Октября 2021 • 10:09 Комментировать (2)

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно, об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил известный футбольный инсайдер Николо Скира.

Российский хавбек, испытывающий нехватку игровой практики в стане бергамасков, находится на карандаше у скаутов «Торино». Туринский клуб уже вступил в переговоры с «Аталантой» по поводу перехода Алексея.

Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Сассуоло», однако представители клуба опровергли эту информацию.

В текущем сезоне чемпионата Италии полузащитник принял участие в шести матчах и отдал один ассист.

Капелло рассказал, что мешает Миранчуку заиграть в «Аталанте»

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук
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Комментарии (2)
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АнтиУкр
30 Октября 2021 в 11:00
Очень даже не плохой вариант ,тем более с приходом Юрича Торино даёт бой всем грандам .Миранчуку надо цепляться за свой шанс ,если он и там не продемонстрирует свой профессионализм ,тогда увы ,дорога назад в РПЛ ,значит это его потолок.
KLINSMANN
30 Октября 2021 в 10:23
Молоток!
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30.10  16:00 Аталанта ... Лацио 2.07 3.85 3.35
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30.10  21:45 Торино ... Сампдория 2.06 3.75 3.5
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