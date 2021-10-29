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Чемпионат Италии. Серия А

Санчес близок к продлению контракта

29 Октября 2021 • 19:11 Комментировать
Интер Милан
...
Удинезе
1.30 5.40 10.20
31.10 14:30

Чилийский форвард Алексис Санчес в скором времени может поставить свой автограф под обновлённым соглашением с чемпионами Италии.

Как информирует ресурс La Gazzetta dello Sport, южноамериканец не прочь связать своё будущее с нынешней командой на более длительный срок. Отметим, что действующий договор нападающего с миланцами теряет свою юридическую силу в середине 2023-го года. По его условиям оклад Санчеса в «Интере» составляет 7 миллионов евро в год.

32-летний чилиец не является в команде Симоне Индзаги игроком стартового состава, но при этом и каши не портит, когда выходит на поле. В 7 поединках кампании 2021/2022 Санчес отличился двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес
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