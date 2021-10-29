Санчес близок к продлению контракта

Чилийский форвард Алексис Санчес в скором времени может поставить свой автограф под обновлённым соглашением с чемпионами Италии.

Как информирует ресурс La Gazzetta dello Sport, южноамериканец не прочь связать своё будущее с нынешней командой на более длительный срок. Отметим, что действующий договор нападающего с миланцами теряет свою юридическую силу в середине 2023-го года. По его условиям оклад Санчеса в «Интере» составляет 7 миллионов евро в год.

32-летний чилиец не является в команде Симоне Индзаги игроком стартового состава, но при этом и каши не портит, когда выходит на поле. В 7 поединках кампании 2021/2022 Санчес отличился двумя ассистами.