В «Фиорентине» прокомментировали новость об уходе Кокорина

Сегодня, 29 октября, в сети появилась новость о возможном уходе российского форварда Александра Кокорина из «Фиорентины». Флорентийцы якобы хотят отдать игрока в аренду грядущей зимой.

Эту информацию прокомментировал спортивный директор итальянского клуба Даниэле Праде в беседе с журналистом «Спорт-экспресса». Функционер заявил, что слухи об уходе Кокорина в январе являются неправдивыми.

После перехода в «Фиорентину» из «Спартака» Александр так и не смог закрепиться в составе «фиалок». В этом сезоне нападающий сыграл три матча и не отметился голевыми действиями. Контракт россиянина рассчитан до лета 2024 года.