Инсинье: «Вопросы по контракту задавайте моему агенту или президенту клуба»

Лидер «Наполи» Лоренцо Инсинье в очередной раз не захотел обсуждать с представителями СМИ свое будущее. Действующий трудовой договор футболиста с неаполитанцами рассчитан до окончания текущего сезона.

«Вы задаете один и тот же вопрос. Я сейчас думаю только о предстоящих матчах. По другим вопросам обращайтесь к моему агенту или президенту клуба», - передает слова Лоренцо портал Goal.com.

Если стороны не подпишут новый контракт, Инсинье может продолжить карьеру за пределами Италии. Интерес к нему проявляют «Барселона», «Челси» и «Арсенал». При этом на игрока есть спрос и в Серии. Предложить сотрудничество форварду могут «Интер» и «Рома».