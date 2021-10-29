Барелла и Брозович также согласовали новые контракты с «Интером»

Вчера «Интер» официально объявил о продлении соглашения с аргентинским нападающим Лаутаро Мартинесом. Впрочем, это не единственные приятные новости для болельщиков, которые их ожидают в ближайшее время.

Известный инсайдер Фабрицио Романо во время своего подкаста на стриминговой платформе Twitch сказал, что миланцы также согласовали новые контракты с двумя другими лидерами коллектива – полузащитниками Николо Бареллой и Марсело Брозовичем.

Согласно источнику, руководство «Интера» уже запланировало встречи, на которых футболисты поставят подпись под всеми необходимыми документами.