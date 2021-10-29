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Чемпионат Италии. Серия А

Кулибали назвал три клуба, ради которых готов покинуть «Наполи»

29 Октября 2021 • 08:49 Комментировать

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали высказался относительно возможной смены клубной прописки. Сенегальский футболист в беседе с журналистами назвал три команды, за которые хотел бы поиграть.

«Если уходить из «Наполи», то только ради трех клубов. Я бы хотел поиграть в мадридском «Реале», «Манчестер Сити» или каталонской «Барселоне», - передает слова африканского игрока Sport Witness.

30-летний защитник выступает в составе неаполитанского коллектива с лета 2014 года. Действующее соглашение Калиду с итальянским клубом рассчитано до середины 2023 года.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость сенегальца составляет 48 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Калиду Кулибали
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