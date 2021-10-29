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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готов выслушать предложения по Эриксену

29 Октября 2021 • 08:18 Комментировать

Датский футболист Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца во время выступления на чемпионате Европы-2020, может быть продан миланским «Интером», поскольку ему запрещено играть в Италии. Из-за проблем с сердцем игроку установили кардиовертер-дефибриллятор, с которым нельзя выступать в Серии А.

По сообщениям пресс-службы «нерадзурри», клуб готов рассмотреть предложения по полузащитнику от тех команд, в странах которых Эриксену будет разрешено появляться на поле.

29-летний датчанин пополнил ряды миланского коллектива в январе 2020 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кристиан Эриксен
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