«Интер» готов выслушать предложения по Эриксену

Датский футболист Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца во время выступления на чемпионате Европы-2020, может быть продан миланским «Интером», поскольку ему запрещено играть в Италии. Из-за проблем с сердцем игроку установили кардиовертер-дефибриллятор, с которым нельзя выступать в Серии А.

По сообщениям пресс-службы «нерадзурри», клуб готов рассмотреть предложения по полузащитнику от тех команд, в странах которых Эриксену будет разрешено появляться на поле.

29-летний датчанин пополнил ряды миланского коллектива в январе 2020 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года.