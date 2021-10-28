«Наполи» непринуждённо разгромил «Болонью»

Потеряв первые очки в текущем сезоне, «Наполи» играл против «Болоньи» в 10-м туре Серии А. Лидеры сезона начали осаждать чужие ворота с первых минут и имели около десятка отличных моментов, чтобы забить. Фабиан Руис отправил мяч в сетку в середине первого тайма, после чего Лоренцо Инсинье дважды переиграл голкипера с 11-метровой отметки - 3:0.

«Наполи» набрал 28 очков и возглавляет таблицу вместе с «Миланом».