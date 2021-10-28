«Наполи» непринуждённо разгромил «Болонью»

Потеряв первые очки в текущем сезоне, «Наполи» играл против «Болоньи» в 10-м туре Серии А. Лидеры сезона начали осаждать чужие ворота с первых минут и имели около десятка отличных моментов, чтобы забить. Фабиан Руис отправил мяч в сетку в середине первого тайма, после чего Лоренцо Инсинье дважды переиграл голкипера с 11-метровой отметки - 3:0.
«Наполи» набрал 28 очков и возглавляет таблицу вместе с «Миланом».
Протокол игры
|(1:0) Фабиан Руис 18'
|(2:0) Инсинье Лоренцо 41'
|(3:0) Инсинье Лоренцо 62'
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • Кулибали Калиду • Руй Мариу 87' ( Гулам Фаузи ( 87') • Замбо-Ангисса Андре-Франк 32' 75' ( Мертенс Дрис ( 75') • Фабиан Руис • Элмас Эльиф 75' ( Демме Диего ( 75') • Лосано Ирвинг 66' ( Политано Маттео ( 66') • Осимхен Виктор • Инсинье Лоренцо 65' ( Зелиньски Пётр ( 65')
Запасные: Петанья Андреа • Марфелла Давиде • Мерет Алекс • Жуан Жезус • Дзаноли Алессандро • Лоботка Станислав
Скорупски Лукаш • Де Сильвестри Лоренцо • 40'Медель Гари • 40'Теате Артур • М'Байе Ибрахим 63' ( Ольсен Сков Андреас ( 63') • Сванберг Маттиас • Домингес Николас 76' ( Сансоне Никола ( 76') • Хики Аарон 81' ( Ван Хойдонк Сидней ( 81') • Орсолини Риккардо • Виньято Эмануэль 76' ( Бинкс Луис ( 76') • Барроу Муса 81' ( Дейкс Митчелл ( 81')
Запасные: Пююхтя Никлас • Барди Франческо • Nicola Bagnolini • Схаутен Йерди • Канджано Джанмарко • Сантандер Федерико
28 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".