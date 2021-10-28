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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» непринуждённо разгромил «Болонью»

28 Октября 2021 • 23:41 Комментировать
Наполи
3:0
Болонья
окончен

Потеряв первые очки в текущем сезоне, «Наполи» играл против «Болоньи» в 10-м туре Серии А. Лидеры сезона начали осаждать чужие ворота с первых минут и имели около десятка отличных моментов, чтобы забить. Фабиан Руис отправил мяч в сетку в середине первого тайма, после чего Лоренцо Инсинье дважды переиграл голкипера с 11-метровой отметки - 3:0.

«Наполи» набрал 28 очков и возглавляет таблицу вместе с «Миланом».

Протокол игры  
Наполи 3:0 Болонья
(1:0) Фабиан Руис 18'    
(2:0) Инсинье Лоренцо 41'    
(3:0) Инсинье Лоренцо 62'    
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир Кулибали Калиду Руй Мариу   87' (Гулам Фаузи (   87') Замбо-Ангисса Андре-Франк   32'   75' (Мертенс Дрис (   75') Фабиан Руис Элмас Эльиф   75' (Демме Диего (   75') Лосано Ирвинг   66' (Политано Маттео (   66') Осимхен Виктор Инсинье Лоренцо   65' (Зелиньски Пётр (   65')
Запасные: Петанья Андреа Марфелла Давиде Мерет Алекс Жуан Жезус Дзаноли Алессандро Лоботка Станислав
Скорупски Лукаш Де Сильвестри Лоренцо   40' Медель Гари   40' Теате Артур М'Байе Ибрахим   63' (Ольсен Сков Андреас (   63') Сванберг Маттиас Домингес Николас   76' (Сансоне Никола (   76') Хики Аарон   81' (Ван Хойдонк Сидней (   81') Орсолини Риккардо Виньято Эмануэль   76' (Бинкс Луис (   76') Барроу Муса   81' (Дейкс Митчелл (   81')
Запасные: Пююхтя Никлас Барди Франческо Nicola Bagnolini Схаутен Йерди Канджано Джанмарко Сантандер Федерико
28 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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