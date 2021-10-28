«Интер» официально объявил о том, что Лаутаро Мартинес продлил контракт с клубом. 24-летний аргентинский нападающий расписался в трудовом соглашении, которое рассчитано до конца июня 2026 года.

В последние годы слухи то и дело отправляли Лаутаро Мартинеса в разные клубы, но футболист продолжает представлять «нерадзурри». В «Интер» он перебрался из аргентинского «Расинга» ещё летом 2018 года. С тех пор Мартинес провёл за миланский клуб во всех соревнованиях 144 матча. В них игрок отметился 54 голами и 21 результативной передачей на партнёра.

Ближайший матч «Интер» проведёт в последний день октября. Соперником команды Симоне Индзаги будет «Удинезе».