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​«Рома» сделала заявление по поводу скандального «твита», который приписали Шомуродову

28 Октября 2021 • 19:44 Комментировать

Накануне в «Твиттере» распространилась публикация, сделанная на страничке с именем и фамилией форварда Элдора Шомуродова. Ныне он играет за «Рому», а российские любители футбола хорошо помнят его по выступлениям за «Ростов».

В публикации автор выступил против представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он продвигал мнение о том, что мужчины должны любить женщин, а женщины – мужчин.

Пресс-служба «Ромы» выпустила заявление, сообщив, что страничка, где появилась публикация, не принадлежит Элдору Шомуродову. Узбекистанский футболист вообще не имеет страницы в «Твиттере». «Рома» отметила, что Шомуродов не разделяет взгляды, описанные в публикации.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Элдор Шомуродов
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