​«Рома» сделала заявление по поводу скандального «твита», который приписали Шомуродову

Накануне в «Твиттере» распространилась публикация, сделанная на страничке с именем и фамилией форварда Элдора Шомуродова. Ныне он играет за «Рому», а российские любители футбола хорошо помнят его по выступлениям за «Ростов».

В публикации автор выступил против представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он продвигал мнение о том, что мужчины должны любить женщин, а женщины – мужчин.

Пресс-служба «Ромы» выпустила заявление, сообщив, что страничка, где появилась публикация, не принадлежит Элдору Шомуродову. Узбекистанский футболист вообще не имеет страницы в «Твиттере». «Рома» отметила, что Шомуродов не разделяет взгляды, описанные в публикации.