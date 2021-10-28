Журналист: Лаутаро Мартинес подписал новое соглашение с «Интером»

После нескольких месяцев переговоров Лаутаро Мартинес все же согласился продлить контракт с миланским «Интером», поставив подпись под новым трудовым договором с клубом.

По крайней мере, такой информацией поделился известный журналист Фабрицио Романо. Согласно данным, предоставленным источником, Лаутаро свяжет свое будущее с действующим обладателем Серии А до лета 2026 года.

Что более важно, теперь в контракте аргентинского форварда не будет указана сумма отступных. Ранее этот пункт помешал футболисту сменить клубную прописку, потому что потенциальные покупатели отказывались платить за трансфер 111 миллионов евро.