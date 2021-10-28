«Даже мой внук видел, что был пенальти»: Тренер «Эмполи» раскритиковал судью матча с «Интером»

Вчера «Интер» в рамках десятого тура Серии А на выезде обыграл «Эмполи» (0:2), но главный тренер аутсайдера противостояния считает, что матч мог сложиться по другому сценарию, если бы не ошибка арбитра.

Аурелио Андреаццоли на пресс-конференции пожаловался на решение судьи не назначать пенальти в ворота миланцев. «Даже мой 4-летний внук видел, что там был фол. Ладно рефери в поле, но чем занимаются люди в комнате VAR? Принимают ванну, или что? Это очевидная ошибка, они должны обращать на подобное внимание», - приводит слова наставника Football Italia.

Уточним, что это поражение откинуло «Эмполи» на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.