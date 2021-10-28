Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 250 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

«Даже мой внук видел, что был пенальти»: Тренер «Эмполи» раскритиковал судью матча с «Интером»

28 Октября 2021 • 16:14 Комментировать (1)
Эмполи
0:2
Интер Милан
окончен

Вчера «Интер» в рамках десятого тура Серии А на выезде обыграл «Эмполи» (0:2), но главный тренер аутсайдера противостояния считает, что матч мог сложиться по другому сценарию, если бы не ошибка арбитра.

Аурелио Андреаццоли на пресс-конференции пожаловался на решение судьи не назначать пенальти в ворота миланцев. «Даже мой 4-летний внук видел, что там был фол. Ладно рефери в поле, но чем занимаются люди в комнате VAR? Принимают ванну, или что? Это очевидная ошибка, они должны обращать на подобное внимание», - приводит слова наставника Football Italia.

Уточним, что это поражение откинуло «Эмполи» на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эмполи Аурелио Андреаццоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Venge
28 Октября 2021 в 16:43
Так-так, Интеру снова судейки благоволят?
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.10  21:45 Наполи ... Болонья 1.37 5.6 7.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
16:14 · Италия. Серия А
«Даже мой внук видел, что был пенальти»: Тренер «Эмполи» раскритиковал судью матча с «Интером» 1
15:58 · Германия. Бундеслига
Итальянские гранды тоже включились в борьбу за Толиссо слухи
13:56 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок «Зенита» может перейти в «Ювентус»
13:12 · Италия. Серия А
Моуринью назвал следующую трансферную цель «Ромы»
12:14 · Италия. Серия А
Капелло рассказал, что мешает Миранчуку заиграть в «Аталанте» 1
10:19 · Италия. Серия А
«Милан» нашёл замену Кесси в Лиге 1 4
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» определился с приоритетной трансферной целью
08:59 · Италия. Серия А
Бонуччи сыграл 400 матчей в Серии А
27 Октября
23:43 · Италия. Серия А
«Интер», «Рома» и «Лацио» добились побед 2
22:47 · Италия. Серия А
Главный тренер «Сассуоло» рассказал, как его команде удалось обыграть «Ювентус»
22:30 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук отметился первым результативным действием в текущем сезоне Серии А 1
22:26 · Италия. Серия А
​Кьеллини не понравился свист в адрес Доннаруммы
22:18 · Италия. Серия А
Аллегри – об очередном поражении «Ювентуса»: «Это не должно случиться ещё раз» 1
21:37 · Италия. Серия А
У «Ювентуса» 13 пропущенных голов в десяти стартовых турах Серии А – это худший показатель за 30 лет
21:29 · Италия. Серия А
«Ювентус» проиграл на 90-й минуте, «Аталанта» одолела «Сампдорию» 15
Все новости
Рекомендуем