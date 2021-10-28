Капелло рассказал, что мешает Миранчуку заиграть в «Аталанте»

Итальянский тренер Фабио Капелло, известный по работе в сборной и России и многих европейских топ-клубах, высказался о положении дел полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте». Хавбек редко попадает в состав бергамасков и дважды в этом сезоне признавался худшим игроком команды.

«Главная проблема в том, что он не всегда готов физически, медленно принимает решения. Но это могут быть и проблемы с психологией», - поделился мнением авторитетный итальянский специалист в беседе с корреспондентом Sport24.

Россиянин пополнил ряды «Аталанты» летом прошлого года, за его трансфер итальянцы заплатили «Локомотиву» 14,5 миллиона евро. Контракт Алексея с клубом рассчитан еще на три года.