«Милан» нашёл замену Кесси в Лиге 1

Полузащитник Бубакар Камара, выступающий во французской Лиге 1 за «Марсель», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. По сообщениям журналиста Николо Скиры в твиттер-аккаунте, в подписании игрока заинтересован «Милан», подыскивающий замену ивуарийцу Франку Кесси.

В свою очередь Камара заинтересован в таком варианте продолжения карьеры. 21-летний француз ради «Милана» отказался от нового договора с «Марселем» и от предложений из АПЛ.

В текущем сезоне французского чемпионата Бубакар сыграл десять поединков, в которых отметился голом и получил два предупреждения. Его контракт с провансальцами истекает летом 2022 года.