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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» нашёл замену Кесси в Лиге 1

28 Октября 2021 • 10:19 Комментировать (3)

Полузащитник Бубакар Камара, выступающий во французской Лиге 1 за «Марсель», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. По сообщениям журналиста Николо Скиры в твиттер-аккаунте, в подписании игрока заинтересован «Милан», подыскивающий замену ивуарийцу Франку Кесси.

В свою очередь Камара заинтересован в таком варианте продолжения карьеры. 21-летний француз ради «Милана» отказался от нового договора с «Марселем» и от предложений из АПЛ.

В текущем сезоне французского чемпионата Бубакар сыграл десять поединков, в которых отметился голом и получил два предупреждения. Его контракт с провансальцами истекает летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Бубакар Камара
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Комментарии (3)
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Антиукр
28 Октября 2021 в 10:46
Камара добротный игрок и не помешает Милану. А что с Кесси ,куда продают, почему не сказано?
Platinum9
28 Октября 2021 в 11:02
Контракт летом заканчивается и он не хочет продлевать
Антиукр
28 Октября 2021 в 11:08
Ясно ,т.е он скорее всего уйдёт и в клубе это понимают. Им бы его тогда продать в зимнее трансферное окно ,чтоб не потерять бабки.
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