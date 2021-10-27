«Интер», «Рома» и «Лацио» добились побед

Очередные матчи 10-го тура Серии А прошли без сенсаций. «Интер» без труда выиграл на выезде у «Эмполи» (2:0). Забивали Данило д’Амброзио и Федерико Димарко, к тому же соперник с 52-й минуты играл вдесятером.

«Рома» пропустила в начале второго тайма матча с «Кальяри», но все же смогла исправить ситуацию благодаря голевым попыткам Рожера Ибаньеса и Лоренцо Пеллегрини - 2:1.

Гол Педро принес «Лацио» победу над «Фиорентиной» (1:0). Александр Кокорин не был включен в заявку на матч.