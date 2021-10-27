«Интер», «Рома» и «Лацио» добились побед

Очередные матчи 10-го тура Серии А прошли без сенсаций. «Интер» без труда выиграл на выезде у «Эмполи» (2:0). Забивали Данило д’Амброзио и Федерико Димарко, к тому же соперник с 52-й минуты играл вдесятером.
«Рома» пропустила в начале второго тайма матча с «Кальяри», но все же смогла исправить ситуацию благодаря голевым попыткам Рожера Ибаньеса и Лоренцо Пеллегрини - 2:1.
Гол Педро принес «Лацио» победу над «Фиорентиной» (1:0). Александр Кокорин не был включен в заявку на матч.
Протокол игры
|Эмполи
|0:2
|Интер Милан
|34' Д'Амброзио Данило (0:1)
|66' Димарко Федерико (0:2)
Викарио Гульельмо • Стоянович Петар 82' ( Фьямоцци Риккардо ( 82') • Исмайли Ардиан • Луперто Себастьяно • 29'Паризи Фабьяно • Журковски Шимон 68' ( Манкузо Леонардо ( 68') • Риччи Самуэле • 52'Бандинелли Филиппо 68' ( Хендерсон Лиам ( 68') • Байрами Недим 57' ( Хаас Николас ( 57') • Кутроне Патрик 68' ( Аслани Кристьян ( 68') • Пинамонти Андреа
Запасные: Ла Мантия Андреа • Вити Маттиа • Штулац Лео • Марчицца Риккардо • Тонелли Лоренцо • Уйкани Самир • Бальданци Томмазо
Ханданович Самир • Д'Амброзио Данило • Де Врей Стефан 24' 80' ( Коларов Александар ( 80') • Бастони Алессандро • Дармиан Маттео • Барелла Николо • Брозович Марсело 59' 72' ( Корреа Хоакин ( 72') • Гальярдини Роберто 75' 84' ( Сенси Стефано ( 84') • Димарко Федерико • Санчес Алексис 72' ( Весино Матиас ( 72') • Мартинес Лаутаро 84' ( Джеко Эдин ( 84')
Запасные: Чалханоглу Хакан • Перишич Иван • Шкриньяр Милан • Раноккия Андреа • Видаль Артуро • Раду Йонуц • Дюмфрис Дензел
27 октября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
Протокол игры
|Лацио
|1:0
|Фиорентина
|(1:0) Педро Родригес 52'
Рейна Пепе • Лаццари Мануэль • Луис Фелипе 77' ( Патрик ( 77') • Ачерби Франческо • Марушич Адам • Милинкович-Савич Сергей 79' ( Башич Тома ( 79') • Катальди Данило 56' 84' ( Лукас Лейва ( 84') • Альберто Луис • 78'Андерсон Фелипе • Иммобиле Чиро • 81'Педро Родригес 84' ( Моро Рауль ( 84')
Запасные: Акпа-Акпро Жан-Даниэль • Адамонис Марюс • Раду Стефан • Стракоша Томас • Хюсай Эльсейд • Мурики Ведат • Эскаланте Гонсало • Ромеро Лука
Терраччиано Пьетро • Венути Лоренцо 71' ( Одриосола Альваро ( 71') • Миленкович Никола • Мартинес Лукас II • Бираги Кристиано 47' 83' ( Терзич Алекса ( 83') • Дункан Альфред 68' 83' ( Бенасси Марко ( 83') • Торрейра Лукас • Кастровилли Гаэтано 24' 57' ( Бонавентура Джакомо ( 57') • Кальехон Хосе 71' ( Сапонара Риккардо ( 71') • Влахович Душан • Соттил Рикардо
Запасные: Росати Антонио • Роша Игор II • Амрабат Софьян • Настасич Матия • Vittorio Agostinelli • Мале Юссеф
27 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Протокол игры
|(1:0) Паволетти Леонардо 52'
|71' Ибаньес Рожер (1:1)
|78' Пеллегрини Лоренцо (1:2)
Краньо Алессио • Дзаппа Габриэле • Чеппители Лука • Карбони Андреа • Белланова Рауль • 87'Дейола Алессандро 82' ( Кейта Бальде ( 82') • Грасси Альберто 79' ( Олива Кристиан ( 79') • Марин Рэзван • Ликояннис Хараламбос • 77'Паволетти Леонардо • Педро Жоао 73'
Запасные: Альтаре Джорджо • Оберт Адам • Дельпупо Исаяс • Радунович Борис • Фариас Диего • Перейро Гастон • Арести Симоне
Патрисиу Руй • Карсдорп Рик • Манчини Джанлука • Ибаньес Рожер • Винья Матиас • Кристанте Бриан • Верету Жордан 90' ( Кумбулла Мараш ( 90') • Дзаньоло Николо 38' 81' ( Калафьори Рикардо ( 81' ) • 83'Пеллегрини Лоренцо • 78'Мхитарян Генрих 46' ( Эль-Шаарави Стефан ( 46') • Абрахам Тэмми 79'
Запасные: Залевский Никола • Бове Эдоардо • Дарбо Эбрима • Трипи Филиппо • Шомуродов Элдор • Фузато Даниэл • Перес Карлес
27 октября. Стадион "Unipol Domus".