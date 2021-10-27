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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер», «Рома» и «Лацио» добились побед

27 Октября 2021 • 23:43 Комментировать
Эмполи
0:2
Интер Милан
окончен

Очередные матчи 10-го тура Серии А прошли без сенсаций. «Интер» без труда выиграл на выезде у «Эмполи» (2:0). Забивали Данило д’Амброзио и Федерико Димарко, к тому же соперник с 52-й минуты играл вдесятером.

«Рома» пропустила в начале второго тайма матча с «Кальяри», но все же смогла исправить ситуацию благодаря голевым попыткам Рожера Ибаньеса и Лоренцо Пеллегрини - 2:1.

Гол Педро принес «Лацио» победу над «Фиорентиной» (1:0). Александр Кокорин не был включен в заявку на матч.

Протокол игры  
Эмполи 0:2 Интер Милан
    34' Д'Амброзио Данило (0:1)
    66' Димарко Федерико (0:2)
Викарио Гульельмо Стоянович Петар   82' (Фьямоцци Риккардо (   82') Исмайли Ардиан Луперто Себастьяно   29' Паризи Фабьяно Журковски Шимон   68' (Манкузо Леонардо (   68') Риччи Самуэле   52' Бандинелли Филиппо   68' (Хендерсон Лиам (   68') Байрами Недим   57' (Хаас Николас (   57') Кутроне Патрик   68' (Аслани Кристьян (   68') Пинамонти Андреа
Запасные: Ла Мантия Андреа Вити Маттиа Штулац Лео Марчицца Риккардо Тонелли Лоренцо Уйкани Самир Бальданци Томмазо
Ханданович Самир Д'Амброзио Данило Де Врей Стефан   24'   80' (Коларов Александар (   80') Бастони Алессандро Дармиан Маттео Барелла Николо Брозович Марсело   59'   72' (Корреа Хоакин (   72') Гальярдини Роберто   75'   84' (Сенси Стефано (   84') Димарко Федерико Санчес Алексис   72' (Весино Матиас (   72') Мартинес Лаутаро   84' (Джеко Эдин (   84')
Запасные: Чалханоглу Хакан Перишич Иван Шкриньяр Милан Раноккия Андреа Видаль Артуро Раду Йонуц Дюмфрис Дензел
27 октября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
Протокол игры  
Лацио 1:0 Фиорентина
(1:0) Педро Родригес 52'    
Рейна Пепе Лаццари Мануэль Луис Фелипе   77' (Патрик (   77') Ачерби Франческо Марушич Адам Милинкович-Савич Сергей   79' (Башич Тома (   79') Катальди Данило   56'   84' (Лукас Лейва (   84') Альберто Луис   78' Андерсон Фелипе Иммобиле Чиро   81' Педро Родригес   84' (Моро Рауль (   84')
Запасные: Акпа-Акпро Жан-Даниэль Адамонис Марюс Раду Стефан Стракоша Томас Хюсай Эльсейд Мурики Ведат Эскаланте Гонсало Ромеро Лука
Терраччиано Пьетро Венути Лоренцо   71' (Одриосола Альваро (   71') Миленкович Никола Мартинес Лукас II Бираги Кристиано   47'   83' (Терзич Алекса (   83') Дункан Альфред   68'   83' (Бенасси Марко (   83') Торрейра Лукас Кастровилли Гаэтано   24'   57' (Бонавентура Джакомо (   57') Кальехон Хосе   71' (Сапонара Риккардо (   71') Влахович Душан Соттил Рикардо
Запасные: Росати Антонио Роша Игор II Амрабат Софьян Настасич Матия Vittorio Agostinelli Мале Юссеф
27 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Протокол игры  
Кальяри 1:2 Рома
(1:0) Паволетти Леонардо 52'    
    71' Ибаньес Рожер (1:1)
    78' Пеллегрини Лоренцо (1:2)
Краньо Алессио Дзаппа Габриэле Чеппители Лука Карбони Андреа Белланова Рауль   87' Дейола Алессандро   82' (Кейта Бальде (   82') Грасси Альберто   79' (Олива Кристиан (   79') Марин Рэзван Ликояннис Хараламбос   77' Паволетти Леонардо Педро Жоао   73'
Запасные: Альтаре Джорджо Оберт Адам Дельпупо Исаяс Радунович Борис Фариас Диего Перейро Гастон Арести Симоне
Патрисиу Руй Карсдорп Рик Манчини Джанлука Ибаньес Рожер Винья Матиас Кристанте Бриан Верету Жордан   90' (Кумбулла Мараш (   90') Дзаньоло Николо   38'   81' (Калафьори Рикардо (   81'   83') Пеллегрини Лоренцо   78' Мхитарян Генрих   46' (Эль-Шаарави Стефан (   46') Абрахам Тэмми   79'
Запасные: Залевский Никола Бове Эдоардо Дарбо Эбрима Трипи Филиппо Шомуродов Элдор Фузато Даниэл Перес Карлес
27 октября. Стадион "Unipol Domus".

 

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окончен Удинезе 1:1 Верона
окончен Ювентус 1:2 Сассуоло
окончен Сампдория 1:3 Аталанта
окончен Эмполи 0:2 Интер Милан
окончен Кальяри 1:2 Рома
окончен Лацио 1:0 Фиорентина
28.10  21:45 Наполи ... Болонья 1.37 5.6 7.8
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