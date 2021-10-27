​Марушич и Фелипе должны остаться в «Лацио»

Руководители «Лацио» нацелены продолжить сотрудничество с двумя футболистами. Речь идет про Адама Марушича и Луиса Фелипе, проинформировал журналист Николо Скира в «Твиттере».

У обоих игроков договора действуют до лета 2022 года. В римском коллективе уверены, что контракты будут продлены. Уточняется, что футболисты довольны условиями новых соглашений.

В этом сезоне Фелипе сыграл 9 поединков, а Марушич провел за римлян 10 матчей.

На текущий момент «Лацио» занимает 8-е место в таблице Серии А, набрав 14 пунктов в девяти играх.