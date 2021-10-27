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Чемпионат Италии. Серия А

Инсинье разочарован предложенными ему условиями контракта в «Наполи»

27 Октября 2021 • 20:28 Комментировать
Наполи
...
Болонья
1.32 5.70 8.50
28.10 21:45

Будущее вингера «Наполи» Лоренцо Инсинье до сих пор остается под вопросом – игрок не может согласовать новый контракт с клубом, параллельно рассматривая предложения от других команд.

Как стало известно итальянскому изданию Il Roma, неаполитанцы предложили своему лидеру зарплату в размере трех с половиной миллионов евро за сезон. Столько же в «Наполи» зарабатывает Дрис Мертенс, сразу согласившийся на подобные условия месяцами ранее. Сам же Инсинье хочет получать в два раза больше.

Также игрок недоволен тем, что руководство не объяснило ему причины такого снижения заработной платы. Стоит напомнить, что представителем сборной Италии ранее интересовался питерский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
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