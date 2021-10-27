Инсинье разочарован предложенными ему условиями контракта в «Наполи»

Будущее вингера «Наполи» Лоренцо Инсинье до сих пор остается под вопросом – игрок не может согласовать новый контракт с клубом, параллельно рассматривая предложения от других команд.

Как стало известно итальянскому изданию Il Roma, неаполитанцы предложили своему лидеру зарплату в размере трех с половиной миллионов евро за сезон. Столько же в «Наполи» зарабатывает Дрис Мертенс, сразу согласившийся на подобные условия месяцами ранее. Сам же Инсинье хочет получать в два раза больше.

Также игрок недоволен тем, что руководство не объяснило ему причины такого снижения заработной платы. Стоит напомнить, что представителем сборной Италии ранее интересовался питерский «Зенит».