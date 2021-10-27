​Спаллетти: «Всё зависит от нас»

После девяти туров чемпионата Италии на вершине турнирной таблицы наблюдалось двоевластие – «Наполи» и «Милан» имели по 25 очков. «Россонери» уже успели выиграть матч девятого тура и выйти на чистое первое место. Неаполитанцы же свою игру против «Болоньи» проведут в четверг. На пресс-конференции у тренера «Наполи» Лучано Спаллетти спросили, не давит ли на его команду тот факт, что ей снова придётся играть после «Милана».

- Как бы у нас ни шли дела – плохо ли, хорошо ли – это зависит от нас самих. Нам нужно показывать свой футбол. Неважно, проиграли конкуренты или выиграли. Нужно смотреть на себя и сосредотачиваться на своей работе, - сказал Спаллетти.