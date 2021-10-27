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Чемпионат Италии. Серия А

​В Италии разбираются с подозрительными трансферами

27 Октября 2021 • 17:26 Комментировать (2)

В настоящий момент в прокуратуре Федерации футбола Италии находится дело о 62 подозрительных трансферах. Речь идёт о сделках, в рамках которых цены на некоторых футболистов сознательно завышались. Дело в Федерацию отправил орган, занимающийся контролем за клубами Серии А, сообщает на своих страницах La Repubblica.

Отмечается, что Федерация футбола Италии пока не запустила расследование. В настоящее время федеральный прокурор Джузеппе Чине изучает поступившие документы. Если дело будет возбуждено, фигуранты могут столкнуться с санкциями.

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Серия А
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Juve96
27 Октября 2021 в 17:49
А что означает "сознательно завышались"? Насколько я знаю клубы сами решают за сколько покупать-продавать футболистов
Алексей Антоненко
27 Октября 2021 в 17:57

Бывают сделки, когда в них включают игроков других

Например клуб А покупает у клуба Б игрока за 80 млн, в рамках это сделки клуб Б покупает к клуба А трёх молодых игроков за 20 млн. А потом эти молодые играют в резервах.

Примерно в этом дело, как я понял

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