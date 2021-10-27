​В Италии разбираются с подозрительными трансферами

В настоящий момент в прокуратуре Федерации футбола Италии находится дело о 62 подозрительных трансферах. Речь идёт о сделках, в рамках которых цены на некоторых футболистов сознательно завышались. Дело в Федерацию отправил орган, занимающийся контролем за клубами Серии А, сообщает на своих страницах La Repubblica.

Отмечается, что Федерация футбола Италии пока не запустила расследование. В настоящее время федеральный прокурор Джузеппе Чине изучает поступившие документы. Если дело будет возбуждено, фигуранты могут столкнуться с санкциями.